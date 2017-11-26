HAVELSAN ve Turkcell İşbirliği İle Yerli Yazılım Üretilecek

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alan HAVELSAN ve GSM operatörü Turkcell, mobil iletişim alanında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütmek için iş birliği yapacaklarını düzenlenen bir törenle duyurdular. Ankara’daki HAVELSAN Merkez Tesisleri'nde gerçekleşen törende, iki şirket arasında niyet mektubu imzalandı. Törene, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile birlikte Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de katıldı.

Alınan bilgilere göre HAVELSAN ve Turkcell arasındaki iş birliği kapsamında, yerli tasarım, üretim için Ar-Ge çalışmaları yapılacak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber güvenlik konularında ulusal düzeyde yazılımlar geliştirilecek. Ayrıca HAVELSAN’ın Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yanında Turkcell’in sağlayacağı iletişim ağı desteğiyle iletişim teknolojileri problemlerine birlikte çözüm getirilecek, yazılımsal, donanımsal ve mobil uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Abdullah Çavuşoğlu, törende, mobil güvenlik ve iletişim alanındaki önemli eksikliklerin bu iş birliğiyle çözüleceğine inandığını söylerken, Ahmet Hamdi Atalay, "İki büyük kurum, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri için bir araya geldi."diyerek bu iş birliği ile çok başarılı ve önemli çalışmalara imza atacaklarına vurgu yaptı.

Kaan Terzioğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Bu hedefe ulaşabilmek için HAVELSAN ideal bir ortak. İmza atmış olduğumuz niyet mektubu ile ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmesi ve dünyada söz sahibi olması için önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. Bu çalışmaların inovasyon ve yerli üretimle birlikte Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."