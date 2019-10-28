HAVELSAN, WhatsApp Alternatifi 'İletee' Hakkında Açıklama Yaptı

HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay, 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşma sırasında WhatsApp alternatifi olarak geliştirilen İletee hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.

'En Az 15 Bin Uzman Lazım'

Yaptığı konuşma sırasında yerlileşme ve milli çözümlere yönelik açıklamalarda bulunan Atalay, "Üretimde miktar önemli. Bir üründen 100 tane yapmakla 100 milyon tane yapmanın maliyeti aynı değil. Çin'de üretim maliyetinin daha ucuz olması nedeniyle doğal olarak donanım üretimi de oraya kaydı." dedi.

Dünyadaki bütün ülkelerin siber güvenlik sorunları ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Atalay, siber güvenlikte yüzde 100 başarı garantisinin bulunmadığını belirtti. Atalay konuşmasında Türkiye'nin en az 15 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı olduğunu da belirtti.

"Mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak."

'İletee Daha İşlevsel, Daha Güvenli'

Atalay konuşmasının devamında HAVELSAN'ın en ileri teknolojilerle milli ve kriptolu bir anlık mesajlaşma uygulaması geliştirmek için çabaladığını belirtti. "İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak. Mobil iletişim platformumuzun sunucuları Türkiye'de olacak."