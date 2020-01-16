Havuzdaki Su Tuvalet Kağıdı ile Emilir Mi? Youtuber Ortalığı Karıştırdı

Ünlü Youtuber, Tyler Oliveira en son yayınladığı video ile gündeme oturmayı başardı. Tyler Oliveria, 1.000,000 tuvalet kağıdı ile havuzun suyunu emmeye çalıştı.

Tuvalet Kağıtları Havuz Suyunu Emebilir Mi?

TikTok'ta yayınladığı videoda havuza bir bardak su döken YouTuber daha sonra döktüğü suyu tuvalet kağıdı ile aldı. Video binlerce kişi tarafından izlendi ve ünlü YouTuber çektiği TikTok videosundan ilham alarak yeni bir video çekmeye karar verdi. Ancak herşey istediği gibi gitmedi. Ünlü YouTuber Tyler Oliveira, marketten 100 bin tuvalet kağıdı satın aldı ve havuzun başına geçti.

Havuza tek tek aldığı tuvalet kağıtlarını atmaya başlayan YouTuber, havuzdaki suyun emilmediği fark etti ve hüsrana uğradı. YouTuber videoda havuzdaki suyun tamamını emmek için binlerce tuvalet kağıdının olması gerektiği söyledi. Havuza attığı tuvalet kağıtlarını nasıl toplayacağını kara kara düşünmeye başlayan Tyler Oliveira, kullanıcılardan büyük tepki aldı.

Videoyu izleyen kullancılar kaç tane ağacın ziyan olduğunu ünlü YouTuber'a sormaya başladı. Ünlü YouTuber, ben onları almasam da tuvalet kağıtlarının var olacaklarını söyledi. Hemen aşağıda yer alan videodan ünlü YouTuber'ın yapmış olduğu deneye ulaşabilirsiniz.

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