Hawaii'de Balistik Füze Alarmı Verildi

Kuzey Kore ve ABD arasında süren olası balistik füze savaşı Hawaii'de büyük paniğe neden oldu. Hawaii Acil Durum Yönetimi tarafından kullanıcıların cep telefonuna gönderilen alarm mesajı, kısa süre sonra iptal edildi.

Son günlerde Birleşik Devletler ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin artması bu iki ülke arasında kalan bölgelerde panik ortamı yaratmaya başladı. Cumartesi günü Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından gönderilen uyarının yanlışlıkla gönderildiği söylendi ve mesaj gönderildikten 38 dakika sonra iptal edildi. Pasifik'te sakin bir devlet olan Hawaii, bölgedeki turistlere de korku yaşatmayı başardı. Ancak durumun yanlış olduğunu anlayan turistler öfkelerini hızla dile getirdi.

Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmazken Pentagon ve Beyaz Saray'dan bu konu hakkında kamuyu aydınlatıcı açıklamalar yapıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." sözleri dile getirildi.

Beyaz Saray ise konu hakkında sadece bir tatbikat olduğunu ifade ederken Hawaii Valisi David Ige, durumun talihsizce gerçekleştiğini belirtti ve vatandaşlardan özür diledi.