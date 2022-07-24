Hawaii Mağaralarında Binlerce Bilinmeyen Bakteri Keşfedildi

Hawaii, birden fazla lav mağarasına, lav tüpüne ve jeotermal bacaya ev sahipliği yapıyor ve araştırmacıların Frontiers in Microbiology'de yayınladıkları yeni bir araştırma, bu mağaraların beklenenden daha fazla bakteri çeşitliliğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, mağaralarda gizlenen binlerce antik bilinmeyen bakteri keşfettiler.

Bilim insanları, bu bakteri ekosistemlerinin, Dünya'nın ilk çağlarında yaşamın nasıl var olabileceğini temsil ettiğini söylüyor. Ayrıca atmosferinin çoğunu kaybetmeden önce Mars'taki yaşamın nasıl göründüğüne dair bize fikir verebileceğini söylüyorlar. Adadaki lav tüplerine ve jeotermal menfezlere ev sahipliği yapan mağaralar, şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen antik bilinmeyen bakterileri barındırıyor.

Bilim İnsanları "Mikrobiyal Karanlık Madde" Adını Verdi

Gazetenin ilk yazarı Dr. Rebecca D. Prescott yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, Chloroflexi filumu gibi daha eski bakteri soylarının önemli ekolojik durumlara veya rollere sahip olabileceği ihtimaline işaret ediyor." dedi. Bakteriler o kadar ilgi çekici ki, bazı bilim insanları görülemedikleri ve üzerinde çalışılamadıkları için onları "mikrobiyal karanlık madde" olarak adlandırmaya başladılar.

Bilim insanları, Hawaii'deki lav mağaralarından 70 eski bilinmeyen bakteri örneği topladılar. Ayrıca gözlem için bakterilerin uygun bir varyasyonunun toplandığından emin olmak için bölgenin etrafındaki birçok bölgeden örnekler topladılar. En zorlu ortamlardan gelen bakterilerin diğer alanlara göre daha az çeşitlilik göstermesini bekliyorlar.