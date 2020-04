Hawking'in Solunum Cihazı Koronavirüs Tedavisinde Kullanılacak

2018 yılında aramızdan ayrılan İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking'in kullandığı solunum cihazı, ailesi tarafından koronavirüsü hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere bağışlandı. Hawking'in hayatteyken kullandığı, Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağışlanan solunum cihazı, koronavirüsüyle mücadele eden hastaların tedavisinde kullanılacak.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 190.549, vaka sayısı ise 2 milyon 704 bin 676 kişiye ulaştı. Virüsle mücadeleye destek olmak amacıyla başta Ford olmak üzere pek çok büyük firma fabrikalarını solunum cihazı üretimi için dönüştürürken, bilim insanları da koronavirüsü için aşı araştırmalarına başladı. Bununla birlikte büyük firmalar, ünlü isimler de koronavirüsüyle mücadeleye destek olmak adına bağışlarda bulunmaya başladı. Stephen Hawking'in ailesi'de bağışta bulunan ünlü ailelerden birisi oldu.

Stephen Hawking'in Solunum Cihazı Koronavirüsü Hastalarına Umut Oldu

Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking'in ailesi tarafından bağışlanan solunum cihazının, Cambridge'deki Royal Papworth Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüsü hastaları için kullanılacağı söylendi. Stephen Hawking sahip olduğu ALS hastalığına rağmen çok önemli başarılara imza attı. Hastalığının son evrelerinde solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdürmek zorunda kalan Hawking, ölümünden sonra da insanlığa yardım etmeye devam ediyor.

“Yaşamımı, zihnimin içindeki evreni dolaşarak geçirdim.” diyen ünlü fizikçi Stephen Hawking, motor nöron hastalığına karşı çalışmalarına devam etti. Hastalığının seyrinde, doktorların artık kendisi için umutsuz konuştuğu bir dönemde, hayatının gerçeği ile yüzleşen Hawking, “Beklentilerimin sıfıra inmesinden sonra, her yeni gün bir bonus gibi gelmeye başladı ve bu durum sahip olduğum her şeyin kıymetini bilmeye başlamamı sağladı. Yaşamın olduğu yerde umut vardır.” cümleleriyle, hayat boyu devam edecek hastalığa sahip olan diğer kişilere de ilham oldu. Hastalığı yüzünden umutsuzluğa kapılmayan, aksine yaşadığı her anı büyük başarılara imza atmak, insanlığa faydalı olmak için harcayan Hawking, ölümünden sonra da sahip olduğu solunum cihazının koronavirüsü hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere bağışlanmasıyla, insanlığa faydalı olmaya devam ediyor.