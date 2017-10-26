Hayal Kuran İnsanlar Daha Zeki Oluyor!

ABD'li bilim insanları, gün içinde hayallere dalan insanların daha zeki ve yaratıcı olduklarını ortaya koydu. Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein da her defasında, hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu vurguluyordu. İşte araştırma sonucunda ortaya çıkan ilginç detaylar.

ABD'deki Georgia Tech Enstitüsü psikoloji bölümünden Eric Schumacher tarafından yapılan araştırma sonucunda ilginç veriler ortaya çıktı. Çalışma, günlük işlerini hallederken hayal kuran insanların, genel kanının aksine dalgın ve çekingen değil, daha zeki olabileceğini ortaya koydu.

Schumacher, hayallere dalmanın insanlara yanlış bir şey gibi geldiğini söyledi. "Elimizdeki veriler ise bu düşüncenin her zaman doğru olmayabileceğini gösteriyor" diyen Schumacher, bazı insanların hayal kurarak beyinlerini daha verimli kullandığını ifade etti.

Araştırma kapsamında MR cihazına girmeleri ve 5 dakika boyunca sabit bir noktaya bakmaları istenen katılımcıların beyin dalgaları incelendi ve uyanık haldeyken beyinlerindeki hangi merkezlerin aktif durumda olduğu görüntülendi.

İkinci aşamada, çeşitli testlerle katılımcıların düşünsel ve sanatsal becerileri ölçüldü. Test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilen MR neticeleri, gün içinde hayal kurmaya eğilimli olduğunu söyleyen kişilerin zihinlerinin daha etkin olduğunu gösterdi.

Eric Schumacher, yaptığı araştırmayla ilgili olarak ünlü fizikçi Albert Einstein'ı da anmayı ihmal etmedi. Schumacher, "Bana hayallere dalan, bir dahi olmakla beraber bazen çevresinde olup bitenlere körleşecek denli kendi dünyasına kapanan o profesörü (Albert Einstein) hatırlattı ya da entelektüel anlamda sınıf arkadaşlarının çok ilerisinde olan çocukları" dedi.

Einstein'a göre kütlesi olan her şey bir enerjiye sahiptir ve bilgi için zaman ve enerji harcanır. Halbuki hayal gücü için bir birikime ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla kütlesi de yoktur.

Einstein şöyle der: "Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil. Bu yüzden hayal gücünüzün hantallaşmasına izin vermeyin. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz"

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