Hayalet Uçak Google Earth'te Görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu belirtilen hayalet uçak Google Earth isimli hizmette ortaya çıktı. Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan görsel, internet ortamında yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Hayalet Uçak Google Earth'te Ortaya Çıktı

Hippowned isimli bir Reddit kullanıcısı, akıllı telefon üzerinden Google Earth isimli hizmete göz atarken ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir hayalet bombardıman uçağı fark etti. Kullanıcı, uçağın ekran görüntüsünü aldı ve bu durumu diğer internet kullanıcıları ile paylaştı.

Reddit kullanıcısı, ekran görüntüsünün yanı sıra uçağın yer aldığı koordinat bilgilerini de yayımladı. Paylaşılan "39 01 18.5N 93 35 40.5W" şeklindeki koordinat bilgilerine baktığımızda uçağın ABD'nin Missouri eyaletinde uçuş yaptığını görüyoruz.

Yazılım Devi Google'ın popüler hizmeti üzerinden görüntülenen uçağın 2 milyar dolar değerinde olduğu ve sadece 21 tane yapıldığı belirtildi. Google Earth'e yakalanan uçak, Missouri eyaletinde yer alan Kansas City isimli şehrine yakın bir tarım arazisinin üzerinde yer alıyor.

Hayalet uçak, popüler hizmet tarafından görüntülendiği konumun yaklaşık olarak 32 kilometre güneyinde yer alan Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne yakın. Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nde hayalet bombardıman uçakları bulunuyor.

Reddit üzerinden paylaşılan görsele binlerce yorum yapıldı. JimboLodisC kullanıcı ismine sahip bir kişi, hayalet uçaklarının havadayken neredeyse sessiz olduğunu ve bu durumun oldukça ürkütücü olduğunu belirtti.

Kullanıcı ayrıca hayalet uçakların uçuş sonrasında sıkı ve maliyetli bir denetime tabi olduğunu duyduğunu ifade etti. 25anza isimli Reddit kullanıcısı, bu konu ile ilgili olarak söz konusu uçağın bir saatlik uçuşunun yaklaşık olarak 150 bin dolar gibi bir tutara denk geldiğini söyledi.

İnsanların söz konusu uçağın ne kadar sessiz olduğunun farkında olmadığını belirten Frerant isimli kullanıcı, hava gösterisindeyken bir hayalet uçağının üzerinden sessizce uçtuğunu söyledi. Bir diğer kullanıcı ise o gün bankada sıra bekleyen bir kadının "Uzaylılar" diye bağırmaya başladığını ifade etti.

Karlgnarx isimli kullanıcı, Hava Kuvvetleri Üssü'ne yakın bir yerde çalıştığını ve bu nedenle askeri uçakların sürekli olarak gökyüzünde uçtuğunu ve çok gürültülü olduklarını söyledi. Kullanıcı, bir gün gökyüzünde bir uçağın sessiz bir şekilde uçtuğunu gördüğünü belirtti.