Hayalet Uzmanlığı Eğitimi Hindistan'da Verilecek

Dünyanın en büyük nüfusu ülkelerinden bir tanesi olan Hindistan, son derece ilginç haberlerle gündeme geliyor. Son olarak ülkede hayalet uzmanlığı eğitimi verileceği söylendi. Hindistan ile ilgili bu ilginç haberimizin detayları.

Bilim ve teknolojinin en az dokunabildiği alanlardan birisi de psikiyatrik kategorilerdir. İnsanların dini inançları nedeniyle bazı durumlarda psikiyatri merkezli teknolojiyi kabul etmemesi son derece doğal. Buna bir çözüm geliştirmek isteyen yetkililer, hayalet uzmanlığı eğitimi vererek insanlara ulaşmaya çalışacak.

Hayalet uzmanlığı eğitimi tam olarak neyi kapsıyor?

İsminden dolayı belki de ilk başlarda büyücü okulu gibi düşünülebilir. Ancak Avrupa'dan üst düzey psikiyatri uzmanları bu okullarda eğitim verecek.

Hindistan ruh sağlığı açısından dikkat çekici bir ülke diyebiliriz. Nüfusun en az %20'si bugüne kadar bir kez bile olsa depresyon geçirmiş. Ayrıca Hindistan'da yaşayan bireylerin %12'si en az bir ruhsal rahatsızlığa sahip. Nüfusu çok ciddi oranlarda olduğu için bu yüzdelik sayısının son derece büyük bir rakama denk geldiğini söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayuverda Fakültesi Dekanı Yamini Bhushan Tripathi, “Eğitim esas olarak psikosomatik bozukluklar, bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan ruhsal hastalıklar ve psişik durumları kapsıyor” dedi. Bu ifadelerden yola çıkarak eğitimlerin tamamen bilimsel olacağını söyleyebiliriz.