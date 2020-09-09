Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve Twitter Hesabı Açıldı

Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında vatandaşlardan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi oluşturdu. Çağrı merkezinin yanı sıra Twitter hesabı da açıldı.

Vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat 0850 477 04 77 numaralı çağrı merkezini arayabilecek. Ayrıca vatandaşlar Twitter'da @_hayatevesigar kullanıcı adlı hesaba sorular sorabilecek.

Yapılan açıklamada uygulama hakkında cümlelere yer verildi:

Risk yoğunluğunun yanı sıra, hastane, eczane, market, duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de vatandaşlara gösteriliyor. Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu da uygulamadan inceleyebilirken, seyahatlerinde ve ziyaretlerinde kullandıkları HES kodunu uygulamadan alabiliyor, sorgulayabiliyor. 'Güvenli Alan' uygulaması ile girdikleri mekanlardaki kişi sayısını, riskli kişi sayısını görebiliyor ve hastalığın takibine destek olabiliyor. Bunun yanı sıra ihbar uygulaması ile maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uymayan işletmeleri bildirerek denetlenmesini sağlayabiliyor.