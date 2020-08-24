Hayat Eve Sığar Uygulaması Güncellendi: İhbar Özelliği Geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik geldi. Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen yeni özellik sayesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler ihbar edilebilecek.

Hayat Eve Sığar Uygulaması İhbar Özelliği ile Güncellendi

Koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler Hayat Eve Sığar uygulamasından ihbar edilebilecek. Uygulamayı açtığınızda " ihbarda bulun " seçeneği karşınıza çıkacak. Bu alana dokunduğunuzda ihbar ekranı açılacak.

İhbar ekranından işletme bilgilerini ve adres bilgilerini girmeniz gerekmekte. Bilgileri girdikten hemen sonra ihbarı gönder butonuna basmanız yeterli. İhbarınız ile ilgili gerekli işlemler yetkililer tarafından gerçekleştirilecek.

Uygulamaya geçtiğimiz haftalarda gelen güncelleme ile de uygulamaya yoğunluk haritası eklenmişti. Koronavirüsün hangi bölgelerde yoğun olduğu uygulama içerisinde bulunan haritadan görülebiliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Hayat Eve Sığar Uygulaması'nı cihazlarınıza indirebilirsiniz.