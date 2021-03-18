Hayat Kurtaracak Acil İzmir Uygulaması Çıktı: Hemen İndirin

Acil İzmir uygulaması ile birlikte olası bir İzmir depreminde enkaz altında kalanlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor. Depremde hayat kurtaracak uygulama Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer açıklamalarda bulundu.

Acil İzmir Uygulaması Tanıtıldı: Depremde Hayat Kurtaracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrasında deprem ve benzeri afetlere hazırlık yapmayı temel öncelik olarak ele aldıklarını ve pek çok çalışma başlattıklarını paylaştı. Acil İzmir uygulaması da bu çalışmalardan bir tanesi oluyor.

Tunç Soyer, "Bu uygulamayı herkesin telefonuna indirmesini, tüm ailesi ile bunu paylaşmasını ve herkesin güçlü bir şekilde duyurmasını istiyorum. Çünkü olası bir felakette bu uygulamayla kurtarılacak çok can olacak" açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

"30 Ekim İzmir Depremi’nde arama ve kurtarma çalışmalarının önemini ve bu çalışmalar ne kadar hızlı olursa, o kadar fazla hayat kurtarabildiğimizi bir kez daha hatırladık. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altındaki canlarımızı kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimiz, AFAD, ilçe belediyelerimiz ve farklı illerden gelen yüzlerce arama kurtarma ekibi, günlerce süren çok yoğun ve hummalı bir çalışma yürütmüştü. Tüm ekiplerin özverili çalışmalarıyla enkazdan 107 yurttaşımızı sağ çıkarmayı başarmıştık. Kaybettiğimiz 117 canımız için yüreğimiz yansa da, 65’inci ve 91’inci saatin sonunda kurtarılan Elif ve Ayda kızlarımız, hepimize umut olmuştu. Bu uygulamamız sayesinde, şehrimizde meydana gelebilecek olası bir depremde, enkazda mahsur kalan vatandaşlarımızın konumlarının anında itfaiye ekiplerimize ulaştırılmasını ve internete dahi ihtiyaç duymadan Bluetooth araması ile bulunabilmesini sağlayacağız. Kurtarma ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızın telefonuna komut gönderebilecek ve siren sesi çaldırarak konumunu tespit edebilecek."

Acil İzmir Uygulaması İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Acil İzmir uygulamasını cihazınınıza indirebilirsiniz.

Tunç Soyer açıklamasında ayrıca "Bu uygulamayı, deprem öncesi bilgilendirmeleri içerecek ve deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı alabilmesini sağlayacak şekilde tasarladık. Acil İzmir mobil uygulamamız olası bir depremde, her depremzedenin durumunu anlık olarak takip edebileceğimiz ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılana kadar sürekli bilgi akışıyla, hayatta kalması için yapması gerekenleri sesli olarak ileteceğimiz, çok özgün ve yaşamsal bir çalışma." cümlelerine de yer verdi.