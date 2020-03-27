Hayatta Kalma Kiti Çözüm Olabilir

Birçok bilim insanı, COVID-19 hastalığına karşı etkin bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Diğer insanlar da kendi önlemlerini almak için pek çok yola başvuruyor. Bu durum akıllara eski efsaneyi getirdi.

Bugüne kadar dalış şnorkelden dahi maskelerin yapıldığını görmek mümkündü. Chiu Chih isimli Çinli öğrenin 2013 yılında yaptığı bir maske tasarımı ise çok daha uzun vadeli ve kompleks bir yapı kazandı. Belki de şimdilerde en çok ihtiyaç duyduğumuz nesnelerden birisi de budur.

Hayatta kalma kiti tasarlandı

Çin'in, Chuhan Üniversitesi’nde okurken endüstriyel tasarım üzerine çalıştığı bir okul projesi kapsamında yaptığı oksijen maskesi, Tüm insanlara ders verecek nitelikteydi. Bu maske şimdilerde tekrar gündeme geldi.

Gezegendeki Yolculuk ismi verilen proje, yeryüzündeki önlenemez doyumsuzluğa gözlerimizi çeviriyor. Doğal enerji kaynaklarının tükenmesi ile sürekli arayış içine giren insanlığa dair etkileyici, ancak bir o kadar da korkutucu bir proje olduğunu söylemek mümkün. Adeta yok olan hava ve çevre kalitesine vurgu yapan proje, içinden geçtiğimiz bu kaotik günlerde yeniden gündeme geldi.

Bu tür maskeler muhtemelen daha fazla gündemde kalacak. Sizce insanların korunması için bu tür araçlar kullanılabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.