Haydarpaşa Garı'nın Altında Askeri Sığınak Bulundu

Haydarpaşa Garı askeri sığınağa yer veriyor. Haydarpaşa Garı kazılarında 68 bin metrekaredeki çalışmalar bitti ve peronlar kalktı.

Peronların kalkmasıyla Helenistik döneme mezarlar ve Osmanlı Dönemine ait çeşme bulundu. Ayrıca 2. Dünya Savaşı zamanında kurulan bir askeri sığınak olduğu gözlemlendi.

Bugüne kadar 255 milyon lira harcadıklarını ve planlarının 700 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Sadece Haydarpaşa Garı değil, sadece tren değil, Haydarpaşa Garı ve arkeolojik bir kazı alanı, arkeolojik bir park" ifadesini kullandı.

Haydarpaşa Garı askeri sığınağa sahipmiş

Bölgede Osmanlı'nın yaptığı bir özel konaklama evi olduğunu dile getiren Eyigün, 400 metre uzunluğunda 1942'de 2. Dünya Savaşına tedbiren yapılan sığınakların da olduğunu kaydetti.

"Toplam 140 bin metrekare bir kazı alanı hedefimiz var, bunun 68 binini tamamladık. Arkeolojik kazılarımız devam ediyor. 250'yi bulan işçimiz, 15 arkeoloğun denetiminde ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün denetiminde koruma kurullarının kararları doğrultusunda çalışıyor. Alanın kazılarına ilişkin 50'den fazla kurul kararı aldık, her adımımızda kurul kararlarıyla yürüyoruz. Bundan sonra sadece Haydarpaşa Garı değil, sadece tren değil, Haydarpaşa Garı ve arkeolojik bir kazı alanı, arkeolojik bir park, endüstriyel miras müzemiz diye 3 fonksiyon olmasını planlıyoruz. Toplam alanımız 475 bin metrekare. İşimiz bittiğinde sadece 75 bin metrekaresi demiryoluyla ilişkili alanlar olsun. Gerisinde açık hava müzesi, kapalı müzeler, sergi alanları ve seyir koridorları olsun. Arkeolojik kazılar ve buranın yeniden ihyası, endüstriyel miras ve arkeolojik park alanı için bugüne kadar 255 milyon lira harcadık. Toplamda 700 milyon lirayı bulacağını öngörüyoruz. Bunlar tamamen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bütçesiyle harcanıyor. Mesela bir muhacir misafirhane binası diye Osmanlı'nın yaptığı bir özel konaklama evi var. bu konaklama evini açmak istiyoruz, 1942'de askerimizin 2. Dünya Savaşı tedbiren yaptığı sığınaklar var, 400 metre uzunluğunda, galeriler bunlar, genişliği 2 metre, yüksekliği 2.40 metre olan çok özel galeriler" şeklinde konuştu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahim Asal ise geç Roma, erken Bizans ile 4-5. yüzyıla tarihlenen yapı kalıntısı olduğunu dile getirdi. "Muhtemelen orta Bizans döneminde maden ergitme atölyesi gibi kullanıldığını tahmin ettiğimiz ocaklar tespit ettik. Saray kalıntısı olacağını düşündüğümüz binanın etrafındaki kalıntılar ortaya çıkmaya başladı." dedi.