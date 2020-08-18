Hayvan Çiftliği Romanının Oyunu Geliyor: Orwell's Animal Farm

George Orwell'in dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan ve kült roman olarak nitelendirilen Hayvan Çiftliği'nin oyunu duyuruldu. Oyunun yapımcılığını ise The Dairymen ve Reings gibi oyunları geliştiren Nerial üstlendi. Hayvan Çiftliği romanının oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Hayvan Çiftliği Romanının Oyunu Duyuruldu

George Orwell'ın en sevilen romanlarından bir tanesi olan Hayvan Çiftliği, sistem eleştirisi içeriyordu. Yergi türünün başyapıtlarından bir tanesi olarak kabul edilen romanın ilk yayınının 75. yıl dönümünde Orwell's Animal Farm oyunu duyuruldu. Oyun duyurusu kitabın hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Macera türündeki Orwell's Animal Farm'da seçimler yapabileceksiniz ve vereceğiniz her karar hayvanların size karşı memnuniyetini etkileyecek. Kaynaklarınızı dengede tutabilmek için stratejiler geliştirecek, çiftliği savunacak ve hayvanları memnun etmeye çalışacaksınız. Ayrıca oyunda hangi hayvanları önemsemeyeceğinize, hangi hayvanların isteklerini gerçekleştirebileceğinize karar verebileceksiniz.

Nerial tarafından geliştirilen Orwell's Animal Farm, PC ve mobil platformlar için çıkışını gerçekleştirecek. Video oyununun Steam sayfasında planlanan çıkış tarihi 2020 yılının Sonbahar mevsimi olarak görünüyor. Orwell's Animal Farm'ın mobil platformlara ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Orwell's Animal Farm'ın anlatma görevini Assassin's Creed: Origins'ten tanınan Abubakar Salim üstlenecek. Oyunun yönetmenliğini ise The Witcher 2 ve The Witcher 3 oyunlarının yönetmenliğini üstlenen Kate Saxon yapacak.