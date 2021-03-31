Hayvanlar İçin Koronavirüs Aşısı Tescil Edildi!

Hayvanlar için koronavirüs aşısı, Rusya tarafından tescil edildi. Dünyada ilk kez hayvanlar için geliştirilen COVID-19 aşısının hangi tarihte seri üretime başlanacağı da belli oldu. Carnivac-Cov olarak isimlendirilen aşıya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Hayvanlar İçin Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşılar oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu zamana kadar pek çok ülke birden fazla aşı üretti. Rusya da birden fazla aşı üreten ülkeler arasında yer alıyor. Şu ana kadar 3 farklı aşıyı tescilleyen Rusya, bu kez hayvanlar için bir aşı geliştirdi ve tescilledi.

Rusya Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, Carnivac-Kov olarak isimlendirilen aşının hangi hayvanlar üzerinde denendiğine dair önemli bir açıklama yaptı. İHA'daki habere göre Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Savenkov, yaptığı açıklamada, söz konusu COVID-19 aşısının kedi, köpek, vizon, kutup tilkileri ve vizon olmak üzere birçok türde hayvan üzerinde denendiğini açıkladı.

Savenkov tarafından aktarılan bilgilere göre Carnivac-Kov aşısı uygulanan hayvanların hepsinde antikor oluştu. Peki, COVID-19 aşısı hayvanlar üzerinde yan etki oluşturuyor mu? Savenkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşının hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki oluşturmadığının altını çizdi. Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışmalarımızın sonuçlarına göre aşılanan hayvanların yüzde 100'ünde COVID-19'a karşı antikor oluştu. Yapılan klinik denemeler sonucunda aşının yüksek antikor ürettiği yönünde sonuca ulaştık."

Carnivac-Kov aşısının hayvanları koruma süresinin en az 6 ay olduğunu söyleyen Savenkov, geliştirilen aşı için nisan ayında seri üretime başlanacağını duyurdu. Dünya genelinde hayvanlar için geliştirilen ilk ve tek aşı olma unvanına sahip olan Carnivac-Kov aşısının geliştirilmesi ve üretimi yapılması için Avusturya ve Polonya'da çalışmaların yapılması planlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Singapur, söz konusu aşıya ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

Rusya'da aşılama süreci devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 4 milyon kişinin koronavirüse karşı aşılandığını duyurmuştu.