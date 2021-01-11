Hayvanlar için Koronavirüs Aşısı Yolda

Hayvanlar için koronavirüs aşısı geliştirilmeye başlandığı aktarılıyor. İnsanlara hayvanlardan koronavirüs bulaşıyor mu? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Aşı çalışmaları da son sürat sürdürlüyor. Gelin hep beraber yeni gelen bilgilere göz atalım.

Hayvanlardan İnsanlara Koronavirüs Bulaşıyor Mu?

Kedilerden veya herhangi bir hayvandan insanlara geçen koronavirüs vakası tespit edilmedi. Koronavirüsün mutasyona uğrama riski bulunmakta. Bundan dolayı da ABD ve İtalya'da bulunan iki şirketin hayvanlara karşı koronavirüs aşısı geliştirdiği aktarılıyor.

Hayvanlar için geliştirilen koronavirüs aşısı sayesinde kedilere virüs bulaşmasının engelleneceği söyleniyor. Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve ABD merkezli Applied DNA Sciences hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmaları yürütüyor.

Aşının 2 dozdan oluştuğu ve klinik araştırmaların bu ay içerisinde New York'ta kediler üzerinde başlaması planlandığı aktarılan bilgiler arasında.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye'ye Gelen Çin Aşısında Son Durum Ne?

30 Aralık 2020'de Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirilmişti. Konu ile alakalı son durum bilgisi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: