Hayvanları Yoldan Uzak Tutarak Kazaları Engelleyecek Cihaz Tasarlandı

Hayvanların aniden yola çıkması nedeniyle ortaya çıkan kazalar, azımsanmayacak derecede çok. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Yusuf Güvendi, işte tam da bu soruna tamamen çözüm bulabilmek için bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda, kara ve demir yollarından hayvanları uzak tutan bir cihaz geliştirildi. İşte haberimizin detayları.

Her ne kadar yollara aniden hayvan çıkabileceği yönünde tabelalar asılsa bile çoğu kez sürücüler buna dikkat etmiyor. Hayvanlar ise araçların ne zaman ve nereden geçeceğini tam olarak bilmedikleri için kazalarda ölebiliyor. Proje kapsamında çalışmalar yürüten 3. sınıf öğrencisi Güvendi, hayvanlar için ultrasonik hayvan savar cihazı tasarladı.

Hayvanları yoldan uzak tutacak cihazın çalışma şekli

Piyasada satışı yapılan bazı köpek kaçırıcı cihazlarla benzerlik gösteren bu projesinde Güvendi, cihazın nasıl çalışacağını tarif etti. Her ne kadar karmaşık görünse bile, cihazın çalışmasını sağlamak son derece kolay. Hayvan Savar olarak isimlendirilen cihaz, aynı zamanda yola çıkan hayvanların kazalara neden olmasını önleyecek.

Güvendi, "Cihazı bir otomobile takıp, nasıl otomatik çalışmasını sağlarız, hayvanlar varken çalışıp, yokken çalışmamasını nasıl yaparız diye düşündüm. Çalışmalar sonucunda, hayvanın sıcaklığını gördüğü zaman, hangi hayvan olduğunu tespit edip, rahatsız eden sesi yayarak yoldan uzaklaşmasını sağlayan bu sistemi gerçekleştirdim." diyerek sistemin çalışma prensibini anlattı.

Özellikle de hayvanların türünü bile belirleyebilen bu cihaz, muhtemelen büyük ilgi görecek. Hem hayvan ölümlerini hem de trafik kazalarını azaltmak isteyen bu sistem, bakalım yarışmalarda birincilik kazanabilecek mi?