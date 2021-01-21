Hazır Döner Paketleyen Çalışanların Rezaleti Tepki Çekti! (Video)

Hazır döner paketleyen çalışanların TikTok videosu pes dedirtti. Maske takmayarak ve etlerle oynayarak hiçbir hijyen kuralına uymadan döner paketleyen iki çalışanın videosuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Hazır Döner Paketleyen Çalışanların Videosu Pes Dedirtti

Marketlerde satılan hazır dönerleri paketleyen iki çalışan bir video çekti. Çalışanlardan bir tanesi videoyu çektikten sonra TikTok hesabına yükledi. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler video paylaşım platformu TikTok’a yüklenen videoya kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

Videoda, çalışanlar, müziğe eşlik ederken maske takmayarak ve dönerler ile oynayarak hiçbir hijyen kurallarına uymadan döner paketliyor. Çalışanın üzerinde önlük yerine çöp poşetinin olması, kafasında bone yerine bere olması dikkat çekti. İnsanların sağlığını tehlikeye atan çalışanlara sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. Kullanıcılar ayrıca denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini de belirtti.

Tepkilerin odağı haline gelen video, sosyal medya hizmeti Twitter üzerinden de paylaşıldı. Videoyu Twitter üzerinden paylaşan bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerine yer verdi.

Döner Paketleyen Çalışanların Rezaleti İlk Değil

Geçtiğimiz aylarda Konya’daki bir süt toplama merkezinde skandal gün yüzüne çıkmıştı. Sosyal medya platformuna yüklenen videoda süt toplama merkezinde bir çalışan süt banyosu yapıyordu. Halkın sağlığını hiçe sayan çalışan sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Söz konusu görüntülerin ardından iki kişi tutuklanmıştı. Süt toplama merkezine ise 13 bin 934 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Süt banyosu skandalından birkaç gün sonra ise çürük meyvelerle yapılan meyve suyu skandalı ortaya çıkmıştı. Paylaşılan videoda büyük bir kasanın içerisinde çürük meyveler yer alıyordu ve iddiaya göre söz konusu çürük meyveler ile meyve suyu yapılacaktı. Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.