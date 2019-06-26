Hazır Olun! Uçan Arabalar Çok Yakında Her Yerde Olacak

Birçok kişi için sadece bilim kurgu filmlerinde yer alabilecek uçan araçlar, artık hiç olmadığı kadar gerçek. Trafiğe takılmadan hem de çok ciddi bir karbondioksit sorunu ortaya çıkarmadan ulaşım sağlayan uçan otomobiller büyük bir ortaklık ile her yere yayılacak. Google'ın kurucusu Larry Page tarafından finanse edilen Kitty Hawk, Boeing ile anlaşmaya varıyor. İşte haberimizin detayları.

Kendisini neredeyse tamamen uçan araçlara veren Kitty Hawk şirketi, henüz yeni bir kuruluş. Şirket bugüne kadar iki farklı uçan araç üretti. Bunlardan birincisi ağırlıklı olarak iki kişilik kullanılan ve kendi kendine Uçan hava taksisi olan Cora. Diğeri ise daha çok kişiselleştirilmiş uçuşlar için kullanılan Flyer.

Uçan arabalar büyük bir ortaklığın eseri olacak

Küresel çapta aktivitesi olan şirketlerin bazı bir projeleri için birleştiği herkes tarafından biliniyor. Boeing NeXt Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kitty Hawk ile birlikte çalışacaklarını söyledi ve böylece yeni bir ortaklık kuruldu. Bu ortaklıktan çok üst düzey bir teknik sonuç elde edilecek gibi görünüyor.

Kitty Hawk şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Sebastian Thrun daha çok güvenli elektrikli uçuş üzerinde durdu. Elektrik uçuşların çok daha güvenli olacağını ve çevreci bir yapıya sahip olduğunu ifade eden CEO, böylece gelecekte nasıl bir elektrikli araç kullanacağımızı ortaya koydu.

Elektrikli araçlarla ilgili en çok çalışan bir diğer şirket Uber. Küresel çapta aktiviteye sahip olan Uber şirketi, Uber Air aracılığıyla uçuş taksilerini ortaya çıkarmıştı. Tüm bunlar göz önüne alındığında yakın bir zamanda uçan arabalara hazır olun diyebiliriz.