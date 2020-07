Haziran 2020 En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar

Uygulama analiz firması Sensor Tower, dünyanın dört bir yanından en çok indirilen mobil uygulamalar ile dünyanın en iyi mobil uygulama geliştiricilerini listeledi. İşte Apple App Store ve Google Play Store’da en çok indirilen uygulamalar ve onların geliştiricileri

Sensor Tower’a göre, Haziran 2020’de en popüler mobil uygulama (hem iOS hem Android için) yayıncısı Google. Google’ın uygulamaları her iki platformda toplam 317.6 milyon indirme alırken, indirmeler yıllık yüzde 68.5 oranında artış gösterdi. Diğer önemli markalar arasında ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada Voodoo, dördüncü sırada Bytedance ve beşinci sırada Outfit7 karşımıza çıkıyor. Google, hem Play Store hem de App Store sıralamasında en üstte dikkat çekiyor. iOS sıralamasında Tencent ikinci sırada, Facebook üçüncü sırada yer alırken, Android’de Facebook ikinci, Outfit7 üçüncü sırada yer alıyor. Birçok yayıncı listeyi paylaşırken, az sayıda isim (Alibaba iOS uygulaması gibi) sadece tek listede bulunuyor.

