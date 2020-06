Bu ay ile Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar katılmaya devam edecek. Microsoft, bugün yaptığı açıklama ile Haziran 2020 Xbox Game Pass oyunlarının duyurusunu yaptı.

Haziran 2020 Xbox Game Pass Oyunları Hangileri?

Xbox Wire sitesi üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, seçilen yeni oyunların listesi yine sağlam görünüyor. Battlefleet Gothic: Armada 2, Battletech, Dungeon of the Endless, Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, No Man's Sky, Thronebreaker ve Bard's Tale Remastered and Resnarkled, Haziran ayının ilk Xbox Game Pass oyunları olacak.

Battlefleet Gothic: Armada 2 (11 Haziran 2020) - PC

İlk oyunun altyapısını genişleten Battlefleet Gothic: Armada 2, büyük çaplı bir devam oyunu oluyor. Orijinal masaüstü oyunundaki on iki topluluğun tamamına ek olarak Tyranids, Necrons ve Imperium için ayrı ayrı kapsamlı ve dinamik üç senaryo bulunuyor. Bunun yanı sıra, daha büyük savaşlar, revize edilmiş oynanış, daha dengeli çevrimiçi deneyim ile geliştirilmiş çok oyunculu modlar ve donanma ve gemiler için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuluyor.

Battletech (11 Haziran 2020) - PC

3025 yılında geçen oyunun konusuna göre galaksi, BattleMech'ler ile yapılan sonu gelmez bir savaş ile çalkalanmaktadır. Siz de bu paralı asker şirketi olarak yıldızlar arası iç savaşa katılacaksınız.

Farklı MechWarrior'lar üretebileceğiniz gibi MechLab aracılığıyla birimlerinizi geliştirebilecek, hasar alan silah sistemlerini bertaraf ettiğiniz düşmanlarınızdan düşen parçalar ile tamir edebileceksiniz. Mercenary olarak görevler alıp ve yerel topluluklar ile itibarınızı arttırarak uzayda daha geniş bir alana yayılabileceksiniz.

Dungeon of the Endless (11 Haziran 2020) - PC ve Xbox One

Dungeon of the Endless, Roguelike türünde kule savunma oyunu oluyor. Kaçış kapsülü tuhaf bir gezegene çarpmış olan hapishane şeklindeki uzay gemisinin kazazedelerini yönetiyorsunuz. Kaçmak için birden fazla kattaki enerji kristallerini toplamanız gerekiyor. Ne var ki her bir katta birçok tehlikeli yaratık ile uğraşmak durumunda kalacaksınız.

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (11 Haziran 2020) - Xbox One

Kingdom Hearts HD 1.5 Remix ve Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, Kingdom Hearts serisinin oyunlarının HD Remaster versiyonlarını barındırıyor. Kingdom Hearts HD 1.5 içeriğinde Kingdom Hearts Final Mix ve Re:Chain of Memories ve Kingdom Hearts HD 2.5 Remix içeriğinde ise Kingdom Hearts II Final Mix ve Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix bulunuyor. Bütün oyunların başarım desteği bulunuyor.

Sora, Donald ve Goofy ekibine katılarak simgesel Disney dünyalarında aydınlığında karanlığın üstesinden gelmesine yardımcı oluyorsunuz.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (11 Haziran 2020) - Xbox One

Kingdom Hearts HD 2.5 Remix için halef konumunda olan Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, 2017 yılının başlarında satışa sunulmuştu. Şubat ayında da Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu. Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance oyununun HD Remaster versiyonu ve Sora ve Riku ikilisinin baş kötü karakter Master Xehanort'un geri dönüşüne yaptıkları hazırlık aşamasını gösteriyor.

No Man's Sky (11 Haziran 2020) - PC ve Xbox One

No Man's Sky, temelde bir keşfetme oyunu. Oyuncular bir uzay mekiğinin içerisinde, oyunun devasa haritasında rastgele bir yerde başlıyorlar. Başladıkları noktadan sonra ki amaçları ise evrenin merkezine ulaşmak. Bunun için ise sayısı 18 kentilyona ulaşan gezegenleri gezmeleri, karşılarına çıkan diğer gemilerle savaşmaları ve ticaret yaparak, kendi gemilerini geliştirmeleri gerekiyor. Devasa boyuttaki bir haritanın rastgele bir noktasından başlandığı için No Man's Sky her oyuncuya bambaşka bir macera sunuyor. Dahası bir kere oyunu bitirip, evrenin merkezine ulaştığınızda, oyunu tekrar tekrar oynama şansınız da oluyor. Haliyle bir kere ödeme yaptıktan sonra onlarca kez oyunu bitirmeniz ve hepsinde çok farklı heyecanlar yaşamanız mümkün.

Thronebreaker (18 Haziran 2020) - Xbox One

Thronebreaker, hikaye anlatımı, bulmacalar ve kart savaşı mekaniklerini bir araya getiren ve The Witcher evreninde geçen tek oyunculu Rol Yapma Oyunu. Konu olarak Lyria ve Rivia diyarlarının kraliçesi Meve'i hikayesini anlatıyor. Nilfgaardian istilası tehdidi ile karşı karşıya kalınmışken Meve, yıkım ve intikamın karanlık yolculuğuna çıkmak durumunda kalıyor.

Bard's Tale Remastered and Resnarkled (18 Haziran 2020) - PC ve Xbox One

Bard isimli amaçsız görevler ile bitap düşmüş bir karakterin rolünde olacaksınız. Sizi kasabalar, ormanlar, nehirler, şatılar, kuleler, gizli zindanlar, karlı dağlar ve mağaralar dahil birçok farklı mekanlardan geçirecek olan görevinizde büyülü şarkınız ile size yardımcı olmaları için yapay zeka karakterler çağırabileceksiniz. Yanınızda ne kadar çok karakter olursa, yetenekleriniz de o kadar gelişiyor.

Son olarak, 15 Haziran 2020 tarihinde Xbox Game Pass sisteminden toplamda on bir oyun daha ayrılacak. Seçilen oyunların listesi şöyle: