Haziran 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Haziran 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının haziran ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Haziran 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Count Masters Bridge Race Hair Challenge Body Race Garena Free Fire Fat 2 Fit Subway Surfers Ludo King Fidget Toys 3D Roblox

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre haziran ayında en çok indirilen mobil oyun Counter Masters oldu. Tap2Play tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz ay dünya genelinde 40,5 milyon kez indirildi. Counter Masters, toplam indirme sayısının yüzde 11,8'ini Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 11,4'ünü Hindistan'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 28,6 milyon indirme sayısı ile Bridge Race yer aldı. Supersonic tarafından geliştirlen ve çok kısa sürede popüler olan mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 32'sini Hindistan'dan, yüzde 8'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Zynga tarafından geliştirilen Hair Challenge isimli yapım, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada Gismart tarafından geliştirilen Body Raceyer alırken beşinci sırada ise Garena Free Fire konumlandı. Altıncı sırada Fat 2 Fit yer alırken yedinci sırada ise sonsuz koşu türündeki Subway Surfers konumlandı.

Sekizinci sırada Gametion tarafından geliştirilen Ludo King bulunuyor. Fidget Toys 3D isimli yapım, Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Roblox ise listenin son sırasında konumlandı.

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