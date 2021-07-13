Haziran 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Haziran 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings, yine oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Haziran 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Neler?

Honor of Kings PUBG Mobile Ni No Kuni: Cross Worlds Roblox Candy Crush Saga Coin Master Uma Musume Pretty Derby Garena Free Fire Pokemon GO Genshin Impact

Sensor Tower, 2021 yılının haziran ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings yer aldı. Mobil oyun, haziran ayında 277 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu miktarın %95,6'sını Çin'den, %2'sini Tayvan'dan ve %1,2'sini ise Tayland'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile bulunuyor. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu, 213,8 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Başarılı yapım, elde ettiği kazancın yüzde 53,3'ünü Çin'den, %11,2'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Üçüncü sırada Netmarble tarafından geliştirilen Ni No Kuni: Cross Worlds yer alırken dördüncü sırada ise Roblox konumlandı. Paylaşılan listenin beşinci sırasında Candy Crush Saga bulunuyor.

Haziran 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Honor of Kings PUBG Mobile Roblox Genshin Impact Uma Musume Pretty Derby Fantasy Westward Journey Ni No Kuni: Cross Worlds Mole's World Three Kingdoms Tactics Rise of Kingdoms

Haziran 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları