TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Oranlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Son yılların en yüksek enflasyon oranlarına ulaştığımız bu aylarda Haziran ayı da Mayıs ayına kıyasla daha yüksek bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bu oranlara göre yıllık enflasyon %78,62'ye ulaşmış durumda. Yurt içi üretici endeksi de aylık %6,77 arttı ve yıllık olarak %138,31 artışa sahip.

Haziran ayında en çok artış yaşayan harcama grubu ise ulaştırma oldu. Yalnızca Haziran ayında %10,59 artış yaşayan ulaştırma fiyatlarını konutla birlikte lokanta ve oteller takip etti. Yıllık oranlarda da en çok artışı ulaştırma almış durumda. Geçtiğimiz yılın bu zamanlarına kıyasla ulaştırma alanında %123,37'lik bir artış söz konusu. Ulaştırmayı bu alanda ise gıda ve alkolsüz içecekler %93,93, ev eşyaları %81,14 ile takip ediyor.

Geçtiğimiz Yıla Kıyasla En Fazla Artış Görülen Harcamalar

Ulaştırma - %123,37

Gıda ve alkolsüz içecekler - %93,93

Ev eşyası - %81,14

Lokanta ve oteller - %79,55

TÜFE - %78,62

Alkollü içecekler ve tütün - %70,99

Konut - %75,09

Çeşitli mal ve hizmetler - %70,99

Eğlence ve kültür - %63,67

Sağlık - %39,34

Eğitim - %27,76

Giyim ve ayakkabı - %26,99

Haberleşme - %23,74

Fiyatı en çok artan ürünlerde ise doğalgaz %24,80 ile başı çekerken, yakıt %21,88, çay ve diğer içecekler çeşitleri %19,49 ile üçüncü sırada. Elektrik ise en çok artış yaşayanlar arasında %15,01 ile beşinci sırada.

Peki siz mevcut enflasyon oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.