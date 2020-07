Haziran Ayının "En Çok İndirilen" PSN Oyunları

Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Hem Amerika/Kanada hem de Avrupa listelerinde yeni çıkış yapan The Last Of Us 2’yi Call of Duty: Modern Warfare, GTA V, FIFA 20 takip ediyor. Amerika/Kana listesinde The Last of Remastered oyununun altınca sırada olması dikkat çekiyor. İşte Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, PS VR oyunları, Ücretsiz-Oynanabilen oyunlar ve DLC’ler.

The Last of Us Part II Zirvede!

Sony, PlayStation Mağazası’nda Haziran ayında en çok indirilen-popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa’da da Amerika’da da en çok ilgi gören oyun The Last of Us Part II olurken, Grand Theft Auto V hala ilk beşte. Marvel’s Spider-Man, Days Gone, God of War gibi PlayStation’a özel (exclusive) oyunlar ilk 10’da olmasalar da listeyi işgal etmeye devam ediyorlar. Beklenilmeyen yeni yapım SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, en çok indirilen 20 oyun listesinde 14. sırada yer alırken, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey gibi sağlam yapımlar da listede dikkat çekiyor.

PS4 Oyunları Amerika/Kanada Avrupa 1 The Last of Us Part II The Last of Us Part II 2 Call of Duty: Modern Warfare EA SPORTS FIFA 20 3 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare 4 EA SPORTS FIFA 20 Grand Theft Auto V 5 Minecraft The Last Of Us Remastered 6 The Last Of Us Remastered Minecraft 7 Marvel's Spider-Man Days Gone 8 Minecraft Dungeons Marvel's Spider-Man 9 UNO Horizon Zero Dawn Complete Edition 10 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE Minecraft Dungeons 11 Days Gone TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE 12 Mortal Kombat 11 ARK: Survival Evolved 13 Red Dead Redemption 2 eFootball PES 2020 14 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated F1 2019 15 Madden NFL 20 Red Dead Redemption 2 16 God of War The Witcher 3: Wild Hunt 17 THE FOREST TEKKEN 7 18 Assassin's Creed Odyssey Uncharted: The Lost Legacy 19 EA SPORTS UFC 3 Stranded Deep 20 Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Odyssey

En Popüler Ücretsiz Oyun Call of Duty

Ücretsiz oynanan oyunlar listesinde, zirvedeki yapım Call of Duty: Warzone’u Fortnite, Apex Legends takip ediyor. Fortnite genişleme paketleri Yellowjacket Pack ve Iris Pack, hem Amerika/Kanada hem de Avrupa’da en çok indirilen iki DLC.