Haziran Ayında En Çok Satılan Otomobil Markaları Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği, geride bıraktığımız Haziran ayında en çok satılan otomobil markalarının listesini yayınladı. Bununla birlikte bazı veriler de yayınlandı. Ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1 arttı.

Otomobil satışlarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9'luk artış dikkat çekerken, hafif ticari araçların satışında da %5,5'lik bir düşüş görüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 10 yılın Haziran ayı satışları baz alındığında %13,4, otomobil pazarı yalnız başına %14,9 ve hafif ticari araç pazarı yalnız başına %7,9 genişledi.

Haziran Ayının En Çok Satan Otomobil Markası Fiat Oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin raporunda yer alan verilere göre geçtiğimiz ayda 17.871 adet satılan otomobille en çok satış yapan marka Fiat oldu. İkinci sırayı ise 12.438 satışla Renault alırken, üçüncü sırayı 6.640 satışla Ford aldı. Volkswagen 6.106 satışla dördüncü, Hyundai 4.128 satışla beşinci oldu.

Otomotiv Distrübütörleri Derneği'nin raporunda yer alan liste 44 farklı otomobil markasına yer verirken geçtiğimiz ay içerisinde hiçbir Lamborghini araç satışının gerçekleşmemesi de dikkat çekti. Hafif ticari araçlarda da daha önceki aylarda olduğu gibi Ford ilk sırayı kaptırmadı. Ford'u ise Fiat ve Renault takip etti.