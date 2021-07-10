AnTuTu Haziran Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Haziran ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Haziran Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Nubia Red Magic 6 (842.168) Rog Phone 5 (815.628) iQOO 7 (815.343) Realme GT (813.851) Mi 11 Ultra (797.194) OnePlus 9 Pro (793.620) Mi 11 (782.521) Galaxy S21 Ultra 5G (781.833) Mi 11i (781.429) Redmi K40 Pro (778.372)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Haziran 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi oluşturuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan haziran ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Nubia Red Magic 6 modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM yer alıyor. Büyük bir başarının altına imza atan cihaz, 841 bin 168 puan aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 815 bin 628 puan ile Rog Phone 5 konumlandı. Üçüncü sırada 815 bin 343 puan almayı başaran iQOO 7 bulunurken dördüncü sırada ise 813 bin 851 puan ile Realme GT yer aldı.

Haziran 2021 En iyi Orta Seviye Android Telefonları

Mi 11 Lite (526.282) Honor 30 (454.528) Huawei Nova 7 (453.864) iQOO Z3 (445.180) Huawei Nova 7 SE (413.521) Realme 7 5G (386.794) Mi 10T Lite 5G (385.662) Realme Narzo 30 Pro 5G (383.655) Oppo Reno5 5G (383.165) Realme X7 5G (382.853)

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 526.282 puan ile Mi 11 Lite yer aldı. İkinci sırada Honor 30 bulunurken üçüncü sırada ise Huawei Nova 7 konumlandı.