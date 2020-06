Haziran Ayının Yeni Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu

Bildiğiniz gibi Microsoft, her bir ay içerisinde Xbox Game Pass servisi için seçtiği oyunları iki safhada aboneler ile buluşturuyor. Haziran ayının ilk safhası iki hafta önce gerçekleşmişti. Yeni Xbox Game Pass oyunları bugün itibarıyla duyuruldu.

Xbox Game Pass Servisine Gelen Yeni Oyunlar Hangileri?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuru ile dört yeni oyun daha aboneler ile buluşturuluyor. Microsoft, Xbox Game Pass servisine Night Call, Observation, Streets of Rogue ve The Messenger oyunlarını ekliyor.

Night Call (24 Haziran 2020) - Xbox One

Paris sokaklarında dolaşan bir seri katilin peşine düşeceğiniz oyunda, polisin yakalamaya bir adım dahi yaklaşamadığı bu gizemli katilin elinden kurtulmuş olan bir taksi şoförünü canlandırıyorsunuz. Toplamda yedi geceniz var. Senaryo boyunca alacağınız yolcuların konuşmalarını sağlayarak, duygularını, düşüncelerini, hikayelerini ve sırlarını dinleyerek ve vereceğiniz cevapları dikkatli seçerek, hayati öneme sahip ipuçlarını toparlamaya çalışacaksınız. Nihai amacınız ise dava kapanıp da suç üzerinize kalmadan katili yakalamak olacak.

Observation (25 Haziran 2020) - PC ve Xbox One

Observation, S.A.M. isimli bir yapay zekayı yöneterek Dr. Emma Fisher ve görevindeki ekibin başına gelenleri ortaya çıkartacağınız bir bilim-kurgu oyunu. Oyun boyunca Emma'ya yardımda bulunmak için istasyonun kontrol sistemlerini, kameralarını ve çeşitli araçları kullanmak durumunda olacaksınız.

Streets of Rogue (25 Haziran 2020) - Xbox One

Streets of Rogue, oyuncu seçimleri, özgürlük ve anarşik eğlenceye dayalı bir aksiyon ve macera odaklı Rol Yapma Oyunu. Binding of Isaac, Nuclear Throne ve Deus Ex gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmiş olan Streets of Rogue, karakter özelliklerini, eşyaları ve çevreyi kullanarak belirli görev hedeflerini tamamlamanız durumunda aşama kaydedebildiğiniz bir oynanış sunuyor.

The Messenger (25 Haziran 2020) - Xbox One

Hikayeye göre lanetli bir dünyada geçen The Messenger oyununda, insanlıktan geriye kalanlar bir ninja köyünde yaşıyorlar ve efsaneye göre şeytan ordusu da insanlığı dünyadan kazımak için bu köye saldırı hazırlığı yapıyor. Ancak aynı efsane insanlığın kurtarıcısının Western Hero olduğundan da bahsediyor. Genç bir ninja rolünde olacağımız oyunda, köy şeytan ordusu tarafından kuşatma altındayken klanın hayatta kalabilmesi için hayati önemi olan parşömeni bir dağın tepesine teslim etmek için bu lanetli dünyada çıkacağınız eşsiz bir macera sizi bekleyecek.

Son olarak, 30 Haziran 2020 tarihinde PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass servislerinden dokuz oyun daha çıkışını gerçekleştirecek. Bu oyunlardan altı tanesi iki taraftan da seçilmiş oyunlarken, geri kalanlardan ikisi PC ve sonuncusu da Xbox One tarafından olacak. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.

Battlefleet Gothic: Armada (PC)

Die for Valhalla! (PC)

Life is Strange 2 (Xbox One)

Metal Slug X (Xbox One ve PC)

Metro Exodus (Xbox One ve PC)

Neon Chrome (Xbox One ve PC)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Xbox One ve PC)

SteamWorld Dig 2 (Xbox One ve PC)

The Flame in the Flood (Xbox One ve PC)

Eğer bu oyunlardan kütüphanenizde olan varsa, aboneliğiniz kapsamında % 20 indirim ile sahip olabilirsiniz.