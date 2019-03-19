HBO’dan Game of Thrones’un Final Sezonuyla İlgili Eğlenceli Kampanya

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonuna bir aydan kısa bir zaman kaldı. Efsanevi diziyi çevreleyen yüksek adrenalin ve heyecan seviyesine rağmen HBO, izleyicilerin ilgisini daha da artırmak için çok ilginç bir reklam kampanyanın altına imza attı.

2017’de arkasında birçok soru işareti bırakarak yedinci sezon finalini yapan Game of Thrones, tavan yapan hasretimizi 14 Nisan’da sonlandıracak.

Setten fotoğraflar, sayısız oyuncu röportajı, teaser’lar ve son olarak da bir fragman.. Kısacası ikonik dizinin sekizinci sezonuna dair hemen her şeyi aldık. Game of Thrones’un final sezonuna sayılı günler kala HBO, heyecanımızı diri tutacak yepyeni bir kampanya başlattı.

Aralarında Maisie Williams (Arya Stark) ve Isaac Hempstead Wright'ın (Bran Stark) olduğu bir grup Game of Thrones oyuncusu, Facebook'ta paylaşılan videoda HBO’nun dünyanın altı farklı noktasına altı Demir Taht gizlendiğini söyledi.

HBO, bağlantıdaki sayfada, Demir Taht’ın 360 derecelik bir YouTube videosunu paylaştı. Hemen altında ise, hayranların tahtı ne kadar sürede bulmaları gerektiğini gösteren bir geri sayım sayacı yer alıyor.

Öte yandan HBO’nun Game of Thrones’un finaliyle ilgili yaptığı tek kampanya bu değil. Şirket daha önce de #ForTheThrone kampanyasının bir parçası olarak dizi karakterlerinin posterlerini ve emojilerini Twitter’da paylaşmıştı.

Game of Thrones 8. Sezon

Game of Thrones’un final sezonunda toplam altı bölüm izleyeceğiz. Sekizinci sezondaki tüm bölümler 80 ila 90 dakika olacak.

Her biri inanılmaz anlara sahne olacak bölümleri, David Benioff & Dan Weiss, Michael Sapochnik, David Nutter yönetecek. Senaryoda ise Benioff, Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill’in imzaları bulunuyor.

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da başlayacak.

Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı