HBO’nun Facebook Skandalları Dizisi: Doomsday Machine

Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip Facebook, yıllardır birçok skandala imza attı. Skandallarıyla gündemden düşmeyen Facebook (Meta) hakkında bir içerik hazırlığında olan HBO, gazetecilerin raporlarından yola çıkarak skandalların dizisini çekecek. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Baş İşletme Sorumlusu (COO) Sherly Sandberg’e odaklanacak olan dizinin isminin ‘Doomsday Machine’ olmasına karar verildi.

Facebook’un yıllardır süre gelen skandallarını konu alan dizinin yapımcılığını Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Anonymous Content ve Wiip üstlenecek. Dizi tamamlandığında ABD merkezli televizyon kanalı HBO’da izleyicisi ile buluşacak.

Doomsday Machine Konusu

Edebiyat, gazetecilik ve müzik gibi alanlarda verilen Pulitzer ödülünün sahibi oyun yazarı Ayad Akhtar tarafından kaleme alınan ‘Doomsday Machine’ dizisinde, Sheera Frenkel ve Cecilia Kang’ın çok satan kitabı An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination başta olmak üzere Facebook’un (Meta) skandallarını ortaya koyan tüm gazete raporlarından yola çıkılacak.

Aaron Sorkin imzalı 2010 yapımı The Social Network (Sosyal Ağ) filmi, Mark Zuckerberg ve arkadaşlarının Facebook’u kurma aşamasında yaşadıklarını konu alıyordu. Ancak ABD merkezli HBO’nun Doomsday Machinedizisi ‘Facebook’un amansız büyüme arayışında yön verdiği siyasi ve sosyal çatışmaları konu alan bir dram’ olarak tanımlanıyor.

HBO’ya göre Doomsday Machine dizisi izleyicileri, tüm dünyada milyarlarca insanın iletişim kurma biçimine yeni bir seviye getiren Sheryl Sandberg ve Mark Zuckerberg’in yerine koyuyor. Dizinin konusu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak elde edilen bilgilere göre; Facebook’un 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerini manipüle ettiği iddiaları dizinin öncelikli konularından biri olacak.

Facebook’un ABD eski başkanı Donald Trump dahil bazı özel kullanıcıları platformun kurallarından muaf tuttuğu iddia edilen XCHECK sistemi de dizide işlenen konulardan biri olacak. Bunun yanında, Instagram’ın genç kullanıcıların zihin gelişimini olumsuz etkilediği iddiası da izleyiciler ile buluşacak.

Doomsday Machine dizisi şu an için henüz yapım aşamasında olduğundan dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi detaylar net değil. Önümüzdeki aylarda dizi hakkında daha fazla detay ortaya çıkacak.