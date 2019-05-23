HBO, Game Of Thrones Mağduru Oldu!

Dünyanın en çok izlenen dizisi ünvanını kimseye kaptırmayan Game of Thrones, yine aynı şekilde oldukça büyük bir platform olan HBO’yu hüsrana uğrattı. Dizinin final sezonu, pek beğenilmemek ile birlikte kullanıcılar tarafından imza kampanyaları başlatılmıştı.

Bugüne kadar izledikleri heyecanla izledikleri final bölümünde oldukça kötü bir senaryo ile karşılaşan izleyiciler, dizinin yayınlandığı platform olan ile zıtlaştı. Birçok kişi, üyeliklerini iptal etme kararı aldı ve Google aramalarında da HBO iptali kelimesi büyük ilgi topladı. Ancak bu üyelik iptallerinin, daha çok Game of Thrones dizisinin bitmesi ile alakalı olduğu ifade edildi.

HBO, buna hazırlıklı olduklarını söyledi

Game of Thrones dizisinin beğenilmeyen bir finalle bitmesi, HBO üyeliklerinin iptal edilmesine neden olduğu söylense bile şirket bunu reddediyor. Normal şartlarda da dizinin bitmesi ile kullanıcıların üyeliklerini iptal ettiğini iddia ediyorlar.

TV şirketi tarafından ortaya atılan bu iddia, pek yanlış görünmüyor. Bundan önceki yıllarda da dizinin bitmesi ile birlikte, üyeliklerinin iptal edildiği sıklıkla görülen bir durumdu. HBO Başkanı Casey Bloys, her şeyin yolunda olduğunu ve bunun her yıl yaşadıkları standart bir durumdan ibaret olduğunu ifade etti.

Kalan kullanıcılar ise daha çok Westworld gibi diziler için HBO üyeliklerini sonlandırmıyor. Game of Thrones dizisinin final bölümünü siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.