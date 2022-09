HBO, House of the Dragon'un İlk Bölümünü YouTube'a Yükledi

Geçtiğimiz ay çıktığından beri milyonlarca kişinin takip ettiği Game of Thrones evreninde geçen yeni dizi House of the Dragon'un ilk bölümü, YouTube üzerinde ücretsiz bir şekilde yayınlandı. HBO'nun yaptığı bu hamlenin arkasında bu hafta gösterime giren ve benzer fantastik evren kurgusu içeren rakibi Rings of Power'a karşı öne geçmek olduğu düşünülüyor.

Şu an için yalnızca belirli ülkelerden erişilebilen House of the Dragon dizisinin ilk bölümünü izlemek için çeşitli yöntemler bulunuyor.

House of the Dragon YouTube'da Nasıl İzlenir?

Öncelikle HBO'nun bu yayını özellikle Amerikalı seyirciler için yaptığını belirtmekte fayda var. Bu sebeple ülkemiz de dahil olmak üzere çoğu ülkede YouTube'da bulunan bölüme erişilemiyor. Ancak eğer House of the Dragon'ı YouTube'da izlemek isterseniz yapabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor.

Bunların en başında tahmin edebileceğiniz üzere VPN kullanarak lokasyonunuzu değiştirmek geliyor. Herhangi bir VPN ile kendinizi Amerika'ya bağlarsanız bölüme rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Fakat yayınlanan bölüm tamamen İngilizce olduğu gibi Türkçe altyazı da içermiyor.

Rings of Power ile mücadele edebilmek için yapılan bu hamlenin gelecekte de devam edip etmeyeceği hakkında bir bilgi yok. Game of Thrones dizisinin Spin-off'u olarak planlanan House of the Dragon dizisinin şu an Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor. Diziyi izlemek isteyenlerin yine VPN ile HBO Max dijital servisini kullanması gerekiyor.