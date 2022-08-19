HBO Max, İçeriklerini Birer Birer Kaybediyor

Dünya şu anda Discovery+ ile devam eden birleşmesinin ortasında, büyük yayın hizmetlerinden biri olan HBO Max'in belirsiz geleceğinin yasını tutuyor. Bu hafta HBO Max'in, yakın tarihin en büyük yaprak dökümü olan 20 kendi prodüksiyonu da dâhil olmak üzere 36 önemli içeriğini kaldırdığı bildiriliyor.

HBO Max, yaygın olarak olağanüstü kaliteli içerik portföyüne sahip bir akış hizmeti olarak kabul ediliyor. Keza Warner Bros. Discovery başkanı David Zaslav bu ayın başlarında HBO Max'in Discovery+ ile birleşeceğini duyurduğunda, hayranlar haklı olarak en sevdikleri içeriklerinden bazılarına ne olabileceği konusunda endişeliydi. Birçok içerik HBO Max'ten çekildi ve bunların sayısı 36'ya çıktı.

HBO Max Abonelerini Tutabilmek ve Kazanabilmek İçin İndirim Başlattı

HBO Max konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"İçerik kataloglarımızı tek bir platform altında bir araya getirmek için çalışırken, hem HBO Max hem de Discovery+ için sunulan içerik teklifinde değişiklikler yapacağız. Bu, bazı içeriklerin her iki platformdan da kaldırılmasını içerecek."

Bu içeriklerin platformdan çekilmesi, HBO Max'in sadık izleyicileri için harika bir haber olmasa da akış hizmetinin izleyicileri mutlu etmek istediği anlaşılıyor çünkü Perşembe günü, HBO Max hem yeni hem de geri dönen müşteriler için sınırlı süreli bir indirim başlattı. Teklif, 30 Ekim'e kadar yıllık abonelik planı için ön ödeme yaptıklarında %40'ın üzerinde indirim kazanabilecekleri anlamına geliyor.

HBO Max'in Türkiye'de hizmeti girmesiyle ilgili bir gelişme ise hâlâ yok. Mevcut çalkantalı mali durumlarından kurtulabildiği takdirde yeni pazarlara açılmak için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.