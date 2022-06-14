HBO Max’in İlk Türk Dizisi Belli Oldu!

HBO Max’in ilk Türk dizisi gün yüzüne çıktı. Yaşanan bir gelişmeyle beraber dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformunun Türkiye’de yayımlayacağı ilk yerli yapıma dair bazı detaylar belli oldu. Söz konusu diziye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda HBO Max’in Türkiye Genel Müdürü belli olmuştu. Şu anda pek çok ülkede faaliyet gösteren dijital yayın platformu, yakında Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede daha hizmet vermeye hazırlanıyor.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan dijital yayın platformunun Türkiye’ye gelmesi beklenirken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, dijital yayın hizmetinin Türkiye’de çekeceği ilk diziye dair bazı ayrıntıları gözler önüne serdi.

HBO Max’in İlk Türk Dizisi Neler Sunacak?

Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre HBO Max isimli dijital yayın platformunda yayımlanacak ilk Türk dizisinin bazı detayları belli oldu. Popüler dijital yayın platformunun ilk Türk dizisinin isminin Kör Noktası olacağı ileri sürüldü.

Altuntaş’a göre Kör Noktası isimli dizisi için OJO Pictures ile beraber proje geliştirme anlaşması yapıldı. Hazırlıklara başlanan dizinin senaristliğini Elif Usman üstlendi. Polisiye türündeki Kör Noktası’nın yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yapacak.

Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz bulunuyor. Kör Noktası isimli yapımda polis karakterini İşler canlandıracak. 8 bölümden oluşacak dizi, çoğu kişiyi önemli ölçüde heyecanlandırdı.

Şimdiden çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan dizinin çekimleri temmuz ayında başlayacak.

HBO Max Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen dijital yayın hizmeti HBO Max, bu yıl içerisinde Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede daha hizmet vermeye başlayacak. Popüler platformun Türkiye’de tam olarak hangi tarihte faaliyete başlayacağı henüz bilinmiyor.

HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak olan Kör Noktası isimli yerli yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu dizi başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.