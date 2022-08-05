HBO Max Önemli Bir Hizmet Değişikliğine Gidiyor

HBO Max kullanıcı rakamlarında gerileme yaşıyor ve Dünya'nın diğer pazarlarına açılma konusunda hâlâ ihtiyatlı yaklaşıyor olsa da Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, bugün bir kazanç çağrısında yaptığı açıklamada 2023 yazı geldiğinde hem HBO Max hem de Discovery Plus'ın yerini alan yeni ve daha özellikli bir hizmetin olacağını duyurdu.

"HBO Max'in rekabetçi bir özelliği var ancak performans ve müşteri sorunları yaşıyor." diyen Zaslav Discovery Plus'ın da oldukça iyi içeriklere sahip olduğunu ve HBO Max'in içeriğini Discovery Plus'ın içeriği ve teknolojisiyle birleştirecek olan yeni hizmetin geleceğini belirtiyor.

HBO Max'te Her Şeyin Yolunda Olduğu İddia Ediliyor

Zaslav, dinleyicilere şirketin HBO Max odaklı bir hizmet rafa kaldırma gibi durum yaşanmayacağına dair güvence verdikten sonra "Yeni ürünün mükemmel olacağını düşünüyoruz." dedi. Bu haber, kullanıcılar için bir haftalık endişenin ardından geliyor. Haftanın başlarında şirket, neredeyse tamamladıkları bir proje olan Batgirl'ü lansman takviminden çıkardı ve yayınlamama kararı aldı. HBO Max'e özel ek filmler de hizmetten kaldırıldı ancak hala satın alınabilir veya kiralanabilir. Geçtiğimiz günlerde HBO Max ve orada çalışan yaratıcı geliştirme ekipleri için işlerin çok kötü olduğu bildirilmişti.

Zaslav, görüşme sırasında bu korkuları yatıştırmak için çaba sarf etti ve HBO Max programlamasının genel olarak iyi olduğu ve şirketin geneli tarafından desteklendiği konusunda ısrar etti. Görüşmenin soru-cevap bölümünde Zaslav, HBO Max'in başlı başına bir marka olmaya başladığını ve özellikle kalite ile ilişkili olduğunu söyledi. Warner Brothers Discovery'nin yeni birleşik hizmeti ne olarak adlandıracağı ise henüz belli değil.