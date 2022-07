HBO Max, Türkiye Faaliyetlerini Durdurdu

Netflix'in küresel pazardaki başarısı ve pazar payı, Disney Plus ve HBO Max gibi şirketleri de küresel pazara girmeye ve pastadan dilim almaya itmişti. Öyle ki geride bıraktığımız Haziran ayında Disney Plus ülkemizde yayın hayatına başladı ancak HBO Max için bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Dünyada oldukça popüler yayın platformlarından biri olan HBO Max'in tıpkı geçtiğimiz ay ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney Plus gibi hizmetlerini küresel çapta yaygınlaştırması bekleniyordu. Keza HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü de belli olmuştu. Arka planda birkaç yerli içerikle çalışmaların devam ettiği iddiaları da platformun yakında ülkemizde hizmete başlayacağını gösterir nitelikteydi.

HBO Max'in Bu Kararı Neden Aldığı Bilinmiyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir Türkiye pazarı için araştırmalar ve hazırlıklar yapan HBO Max, Türkiye dâhil olmak üzere birkaç pazardaki faaliyetlerini süresiz bir şekilde durdurdu. Kararın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, HBO Max'in yatırımlarının karşılığını alamayacağını düşünerek böyle bir karara imza attığı iddia ediliyor.

Başrollerinde Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'un bulunacağı Kör Nokta dizisi de HBO Max, Türkiye'deki hizmetlerine başladığı takdirde ilk yerli içerik olarak karşımıza çıkacaktı.

Şimdilik hâlâ bunların iddiadan ibaret olduğunu belirtmek gerek ancak ilerleyen süreçte HBO Max yetkilileri tarafından bir açıklama yapıldığı takdirde sizleri gelişmelerden haberdar edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.