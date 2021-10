HBO Max Türkiye'ye Geliyor: Fiyatı Ne Olacak?

HBO Max Türkiye'de resmi olarak izlenebilir olacak. ABD merkezli yayın devi, HBO Max Avrupa lansmanı kapsamında daha fazla ülkeye geleceğini ve fiyatlarını kesinleştirmeye başladığını söylüyor. Peki ya Netflix, Apple Plus gibi rakipleriyle nasıl baş edecek?

HBO Max, yayın hizmetinin Avrupa'daki lansmanında Netflix ve Disney ile rekabetini artıracağına dair bazı bilgiler verdi. Şirket, lansman listesine daha ülkeyi daha düşük abonelik fazla fiyatıyla ekliyor. Eklenecek ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor.

HBO Max Türkiye'de nasıl izlenir?

HBO Max, 2022'de Türkiye'ye gelecek. AT&T'e ait olan hizmet, başlangıçta 26 Ekim'den itibaren İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Andorra'da, ardından gelecek yıl içinde Türkiye dahil 21 ülkede yayın hayatına başlayacak.

Aboneler, Will Smith ve Keanu Reeves'in başrollerini paylaştığı "King Richard" gibi Warner Bros. filmlerini vizyona girdikten 45 gün sonra HBO Max'te izleyebilecek. İskandinav ülkelerindeki aboneler bu yılki filmleri ve gelecek yılki diğer filmleri de seyretme fırsatına sahip olacak.

HBO Max Avrupa'nın Genel Müdürü Christina Sulebakk Salı günü Reuters'e verdiği demeçte, "İskandinav bölgesindeki fiyatları yaklaşık %20 oranında düşürüyor ve İspanya'daki fiyatı koruyoruz." diyerek fiyat konusunda diğer rakiplerine gözdağı verdi. İsveç'te aylık abonelikler HBO Nordic için mevcut 109 krondan 89 krona (10.20 dolar) düşecek.

HBO Max'in Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'da çeşitli fiyat noktalarında çeşitli planları varken, Avrupa'da yalnızca bir planı olacak. En üst düzey ABD planının maliyeti aylık 14,99 ABD doları, ancak şirketin daha düşük fiyatlandırma planına sahip olduğu için bundan ucuza abonelik sunması bekleniyor.

Sulebakk, "Bu tam bir abonelik olacak. Temel bir katman veya reklam destekli bir model sunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan HBO Max, HBO Nordic gibi bölgesel ağların yerini alacak ve abonelerine Warner Bros., HBO, DC ve Cartoon Network'ten daha fazla içerik sunacak.

"Game of Thrones", "The Sopranos", "Succession" ve "Sex and the City" gibi orijinal şovların yanı sıra Danimarka'nın "Kamikaze", İspanya'nın "Todo lo Otro" Romanya'nın " Ruxx," Macaristan'ın "The Informant" ve Polonya'nın "Still Here" gibi yerel içerikleri de HBO Max üzerinden izlenebilecek.