HBO'nun Popüler Yapımları Artık Ücretsiz, Hemen İzleyin!

HBO, 3 Nisan Cuma gününden itibaren Koronavirüs pandemisine karşılık herkesi evinde tutabilmek adına yaklaşık 500 saatlik orijinal ve lisanslı HBO GO ve HBO NOW yapımlarını ücretsiz olarak sunmayı planlıyor.

HBO geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yaklaşık 500 saate yakın en popüler yapımlarının HBO Now ve HBO Go'da ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Silicon Valley, Six Feet Under, The Sopranos, Succession gibi meşhur dizilerin kolaylıkla erişilebilmesi kullanıcıları memnun edecek.

Ayrıca şirket sözcüsü verdiği demeçte HBO uygulamaları aracılığıyla herhangi bir girişin gerekmediği ve bu nedenle kullanıcıların kullanıcı adı, şifre veya e-postaya ihtiyaç duymayacağını ifade etti.

Bugünden itibaren HBO Now ve HBO Go üzerinden sunulacak popüler diziler şu şekilde: “Ballers”, “Barry”, “Silicon Valley”, “Six Feed Under”, “The Sopranos”, “Succession”, “True Blood”, "Veep” ve “The Wire”.

Bunların haricinde pek çok popüler filmini de ücretsiz hale getiren HBO'nun yapımları haricinde yaklaşık 20 Warner Bros. filmi de izlenebilir: “Isn’t it Romatic?”, “The Lego Movie 2”, “Smallfoot” ve “Pokemon Detective Pikachu".