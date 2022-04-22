HBO ve HBO Max Abone Sayısındaki Artışını Sürdürüyor

Bu haftanın başlarında Netflix, abone sayılarının on yıl içinde ilk kez düştüğünü gösteren üç aylık kazanç sonuçlarını bildirmişti ancak diğer yayın platformları bu tür bir gerileme yaşamadı.

Yeni gelen rakamlar, HBO'nun geçen yıl hem geleneksel HBO hem de HBO Max'te son çeyrekte üç milyonluk büyüme de dâhil olmak üzere yaklaşık 13 milyon abone kazandığını gösteriyor. Şimdi her iki hizmet de dünya çapında 76,8 milyon aboneye ulaştı ancak bu, Netflix'in 221,64 milyon abonesinin ve hatta Disney Plus'ın 129,8 milyon tarafından hâlâ gölgede kalıyor. En nihayetinde HBO Max kendi çerçevesinde oldukça iyi gidiyor.

Çeyrek sonunda 76,8 milyon küresel HBO Max ve HBO abonesi vardı. Küresel HBO Max ve HBO aboneleri yıldan yıla 12,8 milyon arttı ve bu rakamlara internet yayın platformlarının popülerliğinin de etkisiyle 3 milyon daha eklendi. Çeyreğin sonunda 48.6 milyon HBO Max ve HBO abonesi bulunuyor ve bu önceki çeyrekteki 44,2 milyona karşılık, yıldan yıla 4,4 milyon artışı gösteriyor.

HBO Max'in Netflix'e Kıyasla Açılmadığı Bölgeler Var

HBO Max'in 2021 takvim yılı boyunca süren günlük ve güncel film prömiyerleri stratejisinin sonuna geldik ancak yine de Warner Bros. hâlâ elinde güçlü markalara ve içerik kütüphanesine sahip. Ayrıca Netflix'ten farklı olarak HBO'nun hâlâ genişlediği bir dizi yeni bölgesi var, bu nedenle yeni müşteri bulamama sorunuyla karşılaşmaları biraz zaman alabilir.

AT&T CEO'su John Stankey artık HBO'nun patronu değil ancak Netflix'in büyümesini durduran bir sorun olarak tanımladığı şifre paylaşımına dikkat çekti. Deadline'ın yatırımcı görüşmesinde Stanke "Ürünümüzü nasıl oluşturduğumuz ve müşterilere yeterince esneklik sağlayıp sağlamadığımız konusunda düşünceliydik ancak bu durumu yaygın bir suistimal olarak görmek istemiyoruz." dedi.

HBO Max'in geleceği hakkında daha fazla bilgi için Warner Bros. Discovery'nin ilk kazanç raporlarını yayınlayacağı gelecek haftaya kadar bekleyeceğiz.