HDMI 2.1 ile 10K Çözünürlük ve 120 Hz Desteği Geliyor

Günümüzde 4K çözünürlük bile tam anlamıyla yaygınlaşmamışken, 8K ve daha ötesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de HDMI 2.1.

HDMI standardı HD çözünürlük ve LCD panel devrimi ile birlikte hayatımıza girmişti. HDMI'dan önce limitli kapasiteye sahip analog iletim teknolojileri kullanıyorduk. HDMI ise hem görüntüyü, hem de sesi dijital olarak iletebiliyordu. Yani hem kalite yükseliyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiliyordu.

Yıllar içinde HDMI teknolojisinde güncelleme yapılması gerekti. Full HD ve 4K çözünürlüün kullanılmaya başlanması, HDR teknolojisinin ortaya çıkışı ve oyunlar için 60 Hz'in üzerindeki yenileme hızlarının ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte HDMI standartları da geliştirildi. Şimdi ise bu standartlar daha da ileriye taşınıyor.

HDMI 2.1 resmiyet kazanırken bu teknolojinin detayları da paylaşıldı. Verilen bilgilere göre HDMI 2.1 saniyede 48 GB'lık bir bant genişliğine sahip olacak. Bu sayede 10K çözünürlükte işlenmiş görüntüler hızlı bir şekilde görüntü birimine aktarılabilecek. Fakat şu an için 10K kalitede görüntü işleyebilecek donanımlara sahip değiliz. Ekran kartı piyasasının lideri olan Nvidia GTX 1080 Ti ile ancak 4K çözünürlük ve 60 kare hızı yakalanabiliyor. Bu kart ile 10K görüntü oluşturmak şu an için biraz ütopik.

Peki HDMI 2.1, görüntü birimlerinin 10K çözünürlükte saniyede kaç kare gösterebilmesini mümkün kılacak? Günümüzde monitör ve TV'lerde standart değer 60 Hz olarak kabul ediliyor. HDMI 2.1 ise 10K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızıyla çalışabilecek. Yani HDMI 2.1 kullanılan bir sistemde bilgisayarınızın saniyedeki kare hızı 120'yi aşmadığı sürece ekranda yırtılma veya deformasyona rastlamayacaksınız.

HDMI 2.1, VRR - Variable Refresh Rate - Değişken Yenileme Hızı adlı teknoloji ile birlikte geliyor. Bu teknoloji AMD'nin FreeSync teknolojisine benzemekte ve görüntü biriminizin donanımınızla senktronize olarak görüntüdeki deformasyonu ortadan kaldırmasını sağlamakta.

HDMI 2.1'nin yakın zamanda yaygınlaşacağını söyleyemeyiz; çünkü henüz bu teknolojinin imkanlarını kullanacak donanım gücüne sahip değiliz. Belki bir 5-10 yıl sonra HDMI 2.1 uyumlu, 10K çözünürük destekli ekran kartları görebiliriz.