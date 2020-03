Hearthstone, 6. Yaşına Özel Hediyeler Dağıtyor

Blizzard Entertainment'ın dünyaca ünlü kart oyunu Hearthstone, yeni yaşına ayak bastı. 6. yaşını ücretsiz kart paketleri, Ejderha yılı kart sırtı, yeni efsanevi görevler ve kapışmalarla kutlayan Hearthstone, oyuncuları hediyeye boğuyor.

Hearthstone 6. Yaşını Sürpriz Hediyelerle Kutluyor

17 Mart 2020 tarihine kadar sürecek olan etkinlikte Hearthstone oyuncuları oyuna sadece giriş yaparak 2 adet Rise of Shadows kart paketi, 2 adet Saviors of Uldum kart paketi, 2 adet Descent of Dragons kart paketi ve çok özel Ejderha yılı kart sırtına ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Oyuncular ayrıca özel günlük görevlerleri yerine getirirken toplam 30 turn oynarlar ise bir adet Rise of Shadows bir adet de Saviors of Uldum kart paketine sahip olacak. Yangın Yeri! Kapışması (Burndown! Brawl) ve Kahramanlar Salonu Kapışması'nın (Hall of Champions Brawl) güncellenmiş bir halinin oyunda olduğu açıklandı.

Yangın Yeri Kapışması'nda yenilen taraf rakibinin destesini alıp onunla devam etmekte. Kapışmalar boyunca elinizdeki desteyi sadece kazandığınız sürece koruyabilmektesiniz. Kahramanlar Salonu Kapışması'nda ise geçmiş Dünya Şampiyonalarını kazanan oyuncuların desteleriyle oynama şansı elde edecek.

Hemen aşağıdan Hearthstone'u cihazınıza indirebilirsiniz.