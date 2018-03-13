Hearthstone: The Witchwood Yakında Çıkacak

Birkaç hafta önce yıllık planlarını açıklayan Blizzard, kart oyunu Hearthstone için yakın zaman sonra yeni eklenti paketinin gelebileceğinin ilk sinyallerini vermişti. Bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte Hearthstone: The Witchwood adı verilen genişleme paketi gün yüzüne çıktı.

The Witchwood paketiyle birlikte 2016 yılında oyuna eklenen bütün kartların emekliye ayrılacağı söylenirken, onların yerine 135 yeni kart geleceği belirtildi. Perili orman temasıyla hazırlanan yeni paketin, yeni kartlarla birlikte farklı kart çeşitlerini oyuna ekleyeceği ve bu yolla çok farklı oyun stillerinin geliştirilebileceği söylenenler arasında yer aldı.

Blizzard, The Witchwood paketinin bütün oyuncular için ücretsiz olarak yayınlanacağını açıklarken, çıkış tarihine dair yorum yapmadı. Yine de diğer ek paketlerin çıkış tarihleri düşünülürse, paketin nisan ayında piyasaya sürülmesinin çok muhtemel olduğu vurgulandı.

Her genişleme paketinde olduğu gibi The Witchwood da oyuna yeni kart tipleri ekleyecek. Bunlardan ilki olan Echo, oyuncunun mana’sına göre tekrar tekrar oynanabilecek. Yani 3 mana isteyen bir Echo kartı, 9 mana’nız olduğu anda üç kere oynanabilecek. İkinci tür olan Rush ise Charge özelliğine benzer olarak çalışacak. Kart masaya konur konmaz saldırı yeteneklerini aktif hale getirecek; ancak bu sefer kendi yerine diğer minyonlar saldırabilecek. Worgen sınıfı kartlar ise elinizde tuttuğunuz süre boyunca destenizdeki diğer kartların şekline bürünerek, size avantaj sağlayacak.

Hearthstone: The Witchwood’un yayınlanmasına kısa bir süre kala ek pakete dair daha ayrıntılı bilgilerin oyuncularla paylaşılacağı söylenirken, paketin tanıtımıysa hemen aşağıda görebileceğiniz oldukça sevimli bir videoyla tanıtıldı.