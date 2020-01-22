Hearthstone'un Beklenen Tek Kişilik Modu Galakrond'un Uyanışı Yayında

Blizzard’ın ödüllü toplanabilir kart oyunu Hearthstone için beklenen güncelleme geldi. Descent of Dragons genişleme paketi ile eklenen beşinci macera Galakrond’s Awakening yayında.

Ejderha Yılı’nın son tek kişilik macerası Galakrond’un Uyanışı ilk bölümüyle oyuncuların karşınızda. Galakrond’un Uyanışı’nda oyuncular Arch-Villain Rafaam’ın nihai planını hem kötüler tayfası League of E.V.I.L hem de kahraman Kaşifler Birliği saflarından deneyimleyecek ve tek bir bölümde iki maceraya atılacaklar. Galakrond’un Uyanışı her bölümde hediye olarak oyuncuların koleksiyonlarına ekleyebileceği yeni kartlar verecek. İlk bölümün League of EVIL versiyonu tüm oyuncular için ücretsiz. Ayrıca dört kart da hediye olarak veriliyor! Bu mini setteki 35 kartın tümüyle ilgili daha fazla bilgiye adresinden ulaşılabiliyor.

Hem League of EVIL hem de Kaşifler Birliği taraflarının hikayelerini içeren yeni Galakrond’un Uyanışı bölümlerinin yayın tarihleri de paylaşıldı. Birinci bölüm 28 Ocak, İkinci Bölüm 4 Şubat, Dördüncü 11 Şubat’ta yayınlanacak.