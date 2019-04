Hearthstone Yeni Eklenti Paketi Rise of Shadows Çıktı

Milyonlarca kişinin oynamaya devam ettiği kart oyunu Hearthstone için beklenen haber geldi. Rise of Shadows ismi verilen yeni Hearthstone eklenti paketi, bugün itibarıyla tüm oyuncuların beğenisine sunuldu.

Hearthstone’un hikayesinde yaptığı değişikliklerin yanı sıra önemli oynanış detayları da getiren Rise of Shadow, Blizzard tarafından şöyle tanıtılmıştı: “Baş Kötü Rafaam’ın liderliğinde bir araya gelen belalılar çetesi kendilerine The League of E.V.I.L adını veriyorlar ve şimdiye kadar onlara kök söktüren Azeroth’un gözü pek kahramanlarından intikam almaya can atıyorlar. Hedeflerine ulaşmak için her türlü Entrikaya (Schemes) – bu kartlar elde tutuldukları turn kadar güç kazanır – başvurup ne kadar Yardakçıları (Lackeys) – güçlü Battlecry’ları olan 1/1’lik minionlar - varsa sahaya sürmeye hazırlar. Bu belalı tayfanın bilmediği bir şey var ki o da sinsi planlarını düşündükleri kadar kolay gerçekleştiremeyecekleri; Defenders of Dalaran adlı gizemli grup, şehirlerini ne pahasına olursa olsun korumaya kararlılar. Twinspells adı verilen özel büyüleri ilk kez kullanıldıklarında bir kopyasını oyuncunun eline geri veriyor ve karşı tarafa hiç beklenmedik zararlar verebiliyorlar.”

Hearthstone: Rise of Shadows, oyuna 135 yeni kart eklediği gibi yeni mekanikleri de beraberinde getiriyor. Yeni gelen kartlar kendilerine özgü kötücül mekanikleri oyuncularla buluştururken, yeni keyword’ler de sisteme eklendi.

“Rise of Shadows‘un yayınlanmasıyla Hearthstone’da şimdiye kadar anlatmadığımız büyüklükte bir hikayenin startını veriyoruz,” diyen Blizzard Entertainment başkanı, J. Allen Brack, sözlerini “Bu genişleme paketi oyuna sadece yepyeni kartlar getirmekle kalmıyor aynı zamanda yeni bir Hearthstone yılı olan Ejderha yılının başlangıcına da işaret ediyor. 2019’da oyunculara hazırladığımız bir çok sürprizimiz var, ” şeklinde sürdürdü.