Heavy Rain En Nihayetinde PC Oyuncularıyla da Buluştu

Quantic Dream tarafından oyun dünyasına kazandırılan en kaliteli yapımlardan bir tanesi de Heavy Rain. Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 için satışa sunulduktan sonra bu nesilde de PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Bu oyunun ilk çıktığı zamanda birisi çıkıp da "Heavy Rain önümüzdeki nesilde PC için de gelecek!" deseydi herhalde çoğu kişi güler ve geçerdi ama geleceğin ne getireceği belli olmuyor. Shaun'ı kurtarma sırası şimdi PC kullanıcılarına geldi.

Hatırlayacağınız üzere birkaç ay önce Quantic Dream, PlayStation platformlarına özel oyun geliştirme anlamında Sony ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bu da haliyle geliştirici stüdyonun gelecekte çıkaracağı oyunlarını diğer platformlar için de geliştireceği anlamına geliyordu. Fransız geliştirici stüdyo ise bizlere oldukça hoş bir sürpriz yaparak Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunlarının da PC platformuna geleceğini GDC 2019 konferansı sırasında duyurmuştu. Ne var ki aynı duyuruda Epic Games ile yapılan anlaşma doğrultusunda her üç oyunun da bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel olacağını öğrenmiştik.

Üç oyunun PC platformuna çıkış sırası piyasaya çıkış sıralarına göre olacak. Bu bağlamda da açılış Heavy Rain ile yapıldı. 2010 yılında PlayStation 3 için satışa sunulmuş olan Heavy Rain oyununda, Origami Killer tarafından kaçırılan oğlu Shaun'ı kurtarmak için uğraş veren Ethan Mars ve senaryo ile bağlantılı Madison, Norman ve Scott karakterlerinin başlarından geçenler anlatılıyor. Gidişatına göre dönüşümlü olarak yönettiğimiz karakterler ile yapacağımız tercihler sayesinde senaryoya yön verdiğimiz oyunda bizleri birden fazla bitiş bekliyor.

4K çözünürlükte 60 FPS desteğiyle oyundan görsel anlamda da azami keyif alacağınız Heavy Rain için daha önceden yayınlanmış olan PC fragmanını da aşağıya bırakalım.