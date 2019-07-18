Hedefini Tutturamayan Netflix’te Hisseler Düştü

Dijital yayın platformu Netflix, son yıllarda oldukça popüler hale gelerek iyi bir yükseliş grafiği yakalamıştı. Ancak şirket, yeni kullanıcı hedefini tutturamayınca hisselerinde büyük düşüş yaşadı.

Hisseleri yıllık yüzde 26 değer kazanan ve değeri 4.92 milyar dolara kadar yükselen Netflix, yılın ikinci çeyreğinde yeni kullanıcı hedefini tutturamadı.

Şirket, 2019’un ikinci çeyrek kazanç raporunu yayınladıktan sonra hisselerinde yüzde 12’den fazla düşüş yaşadı. Çünkü ikinci çeyrekte 2.7 milyon yeni kullanıcıya ulaşılabildi. Halbuki 2018’in aynı döneminde Netflix 5.45 milyon yeni kullanıcıya ulaşmıştı.

Dijital Yayın Tercihi Artıyor

İkinci çeyrekte umduğunu bulamayan Netflix, yine de yılın üçüncü çeyreği için oldukça umutlu. Şirket, yeni hedefini 5 milyon yeni kullanıcı olarak belirledi.

Netflix’ten yapılan açıklamada, "ABD’de ikinci çeyrekte abone sayımız değişmemiş olsa da, üçüncü çeyrekte yüksek artış bekliyoruz ki bunu çeyreğin ilk günlerinde de görüyoruz. Üçüncü çeyrekte 7 milyon aboneye ulaşarak 2018’in aynı döneminde gerçekleşen 6.1 milyon abone sayısını geçmeyi bekliyoruz. Kullanıcılar televizyondan ayrılıp ciddi oranda internet dünyasına katılmaya devam ediyorlar." ifadelerine yer verildi.