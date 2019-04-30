Helikopter MİLDAR, Yeni Versiyonuyla Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, çok daha gelişmiş özelliklere sahip yeni modeliyle ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) görücüye çıktı.

Meteksan Savunma tarafından kabul testleri 2017 yılında başarıyla tamamlanan Helikopter MİLDAR, muharebe etkinliğinin artırılması amacıyla yenilendi.

Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Helikopter MİLDAR, Hedef Tespit Takip (HTT) ve Arazi Profili Oluşturma (ARPO) özelliklerine sahip.

IDEF'19’da sergilenen Helikopter MİLDAR, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin ana algılayıcılarından biri olacak. IDEF’te sergilenen pal üstü konfigürasyon, özellikle çevresel şartlar konusunda en zorlu entegrasyonlardan biri olması nedeniyle radarın, diğer konumlara da entegre edilebilirliğinin göstergesi olacak.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, “Bu konu üzerinde çalışmaya başladığımızda, Türkiye'de, milimetre dalga radarı alanında, daha önceden geliştirilmiş bir ürün yoktu. Hem bu alandaki teknolojileri özgün olarak geliştirdik hem de Helikopter MİLDAR’ın ilk sürümünün, modern atış kontrol radarlarında bulunan tüm işlevselliğe sahip olmasını sağladık” dedi.

Gelişen kullanıcı ihtiyaçlarının, daha farklı fiziksel boyutları ve entegrasyon seçeneklerini gündeme getirdiğini belirten Alparslan, geliştirdikleri teknolojileri daha farklı bir mimariye uyguladıklarını ve tam de kullanıcının istediği gibi bir çözüm ortaya koyduklarını söyledi.

Alparslan, yenilenmiş hali ile Helikopter MİLDAR’ın, taarruz helikopterlerinin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını belirtti.

Kaynak: AA