Ninja Theory tarafından geliştirilmeye devam edilen Hellblade 2 için beklenen açıklama yapıldı. Daha önce Xbox Series X tanıtım etkinliği sırasında gösterilen ve konsola özel olacağı belirtilen Hellblade 2'nin aynı zamanda PC platformunda da yayınlanacağı duyuruldu.

Yeni nesil konsollara duyurulan ilk oyunlardan bir tanesi olan Senua's Saga: Hellblade 2, ilk fragmanıyla milyonlarca kişiyi etkilemeyi başarmıştı. İlk videosunu Xbox Series X üzerinde hazırlayan yapımcılar, oyunun yeni nesil Xbox'a çıkacağını söylemişlerdi. 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyun büyük heyecan uyandırırken, oyunun PC sürümünün olup olmayacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Xbox Oyun Pazarlama Müdürü Aaron Greenberg, konuyla ilgili sorulan bir soruya net şekilde cevap verdi. Greenberg, oyunun hem Xbox Series X hem de PC platformlarında yerini alacağını dile getirdi.

It’s being made exclusively for Xbox and PC.