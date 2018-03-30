Hellblade'den Kesinlikle İzlenmesi Gereken Xbox Fragmanı

Geçtiğimiz sene PC ve Playstation 4 platformlarına yayınlanan Hellblade: Senua’s Sacrifice için Xbox One X’a özel bir tanıtım videosu yayınlandı.

İngiltere’nin Cambridge kentinde bulunan oyun stüdyosu Ninja Theory, daha önce geliştirdiği Heavenly Sword gibi beğenilen oyunların yanı sıra DmC: Devil May Cry’ın da altına imzasını atmıştı. DmC projesinden sonra küçük işler alarak yoluna devam eden stüdyo, en sonunda Hellblade isimli oyununu duyurmuştu. Aksiyon oyunu olması planlanan yapım, sonrasında yapılan değişikliklerle Hellblade: Senua’s Sacrifice ismini almış ve daha çok duygu aktarımına odaklanmıştı.

Üstün motion capture yani hareket yakalama teknolojileri kullanılarak geliştirilen Hellblade, oyunculara karakterin hissettiklerini tam manasıyla aktarmayı başarmış ve bu özelliği sayesinde tam not almıştı. Orijinal yapısıyla dikkat çeken oyun, bütçe sıkıntıları sebebiyle sadece PC ve Playstation 4 platformları için geliştirilebilmişti.

Çıkışının ardından milyonlarca kopya satmayı başaran oyuna ise Xbox One yolu en sonunda görünmüştü. Bir süredir oyunun yeni versiyonunu geliştirmekte olan Ninja Theory, sonunda bir tanıtım fragmanı yayınladı. Xbox One X kullanılarak hazırlanan video, görselliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte o video: